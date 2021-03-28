Ситуация в Суэцком канале: из-за контейнеровоза уже 369 суден, включая 25 танкеров попали в "пробку"

Детали

“369 судов, в том числе 25 нефтеналивных танкеров, ожидают прохода через канал”, — сказал он в эфире телеканала Al Arabiya. По словам Рабиа, в связи со сложившейся ситуацией рассматривается возможность предоставления “льгот и скидок” на прохождение канала после разрешения ситуации с навигацией. Помимо этого, отметил он, власти заботятся в настоящее время “о логистических потребностях застрявших судов”.

“Мы круглосуточно работаем, чтобы сдвинуть севший на мель контейнеровоз, — уточнил глава управления. — Мы не исключаем также третьего сценария, когда придется снижать груз судна. Но этот сценарий очень сложный и требует много времени”. Рабиа напомнил о том, что ежедневные убытки канала составляют от 13 млн до 14 млн долларов.

Контекст

Ранее сообщалось, что спасательным бригадам удалось привести в движение судовой руль и запустить гребной винт, что позволит маневрировать при необходимости кормой. В распространенном ранее в воскресенье на сайте канала заявлении Рабиа информировал о том, что в ходе дноуглубительных работ земснарядом “Машхур” было удалено 27 тыс. кубометров песчаных пород на глубину в 18 м.

“Продолжаются дноуглубительные работы по выемке песка вокруг носовой части судна, чтобы облегчить процесс возвращения ему плавучести, наряду с маневрами буксиров, которые зависят от времени приливов и отливов, а также направления ветра”, — говорились в коммюнике, в котором отмечалось, что на помощь в вызволении контейнеровоза направлены еще два мощных буксира.

Ever Given водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м, который принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, 23 марта перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. К операции по разблокировке привлечены специалисты компании SMIT, специализирующейся на морских спасательных работах и входящей в концерн Boskalis. Кроме того, в ней задействована и японская компания Nippon Salvage. Свою помощь уже предложили ряд государств, включая США, Грецию и Турцию.

В субботу во время первой после аварии пресс-конференции в Суэце Рабиа призвал не торопиться с выводами относительно ее причин. При этом он не исключил, что это могли быть как погодные условия (сильный ветер), технические проблемы, так и человеческий фактор или совокупность многих причин.

Сегодня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси дал поручение начать подготовку к разгрузке контейнеровоза Ever Given.