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Президент Єгипту доручив розвантажити судно Ever Given, яке перекрило Суецький канал

Президент Єгипту доручив розвантажити судно Ever Given, яке перекрило Суецький канал

Київ • УНН

 • 40576 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі дав доручення розпочати підготовку до розвантаження контейнеровоза Ever Given, який 23 березня перекрив Суецький канал. Про це повідомляє телеканал Al Arabia з посиланням на главу адміністрації каналу Усаму Рабіа, пише УНН.

Деталі

Рабіа зазначив, що ситуація з судном, яке сіло на мілину, покращилася в порівнянні з попередніми днями. Зокрема, його вдалося зрушити на чотири метри.

"Ми поділили зміни: 12 годин для земснарядів і 12 годин для буксирів, тому що через припливи буксири не завжди можуть працювати", - повідомив Рабіа, додавши, що в даний час задіяно 14 буксирів.

Контекст

400-метровий контейнеровоз Ever Given, зафрахтований компанією Evergreen, сів на мілину в самій вузькій частині Суецького каналу, в шести морських милях від його південного входу, у вівторок, 23 березня. Судно перегородило водну артерію, повністю заблокувавши судноплавство. Попередньою причиною інциденту називали порив вітру, який викликав відхилення контейнеровоза з курсу.

Однак 27 березня Рабіа заявив, що погода не була основною причиною, з якої корабель сів на мілину. Він підкреслив, що до того, що трапилося може бути причетна технічна несправність.

Через інцидент біля входів в Суецький канал накопичилося понад 300 суден, що очікують звільнення артерії, яка є головним морським шляхом між Азією і Європою. За даними Bloomberg, їхні вантажі оцінюються більш ніж в 10 млрд доларів. Частина кораблів вже вийшла в обхід Африки.

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