Президент Египта поручил разгрузить судно Ever Given, перекрывшее Суэцкий канал

Детали

Рабиа отметил, что ситуация с севшим на мель судном улучшилась по сравнению с предыдущими днями. В частности, его удалось сдвинуть на четыре метра.

“Мы поделили смены: 12 часов для земснарядов и 12 часов для буксиров, потому что из-за прилива буксиры не всегда могут работать”, — сообщил Рабиа, добавив, что в настоящее время задействовано 14 буксиров.

Контекст

400-метровый контейнеровоз Ever Given, зафрахтованный компанией Evergreen, сел на мель в самой узкой части Суэцкого канала, в шести морских милях от его южного входа, во вторник, 23 марта. Судно перегородило водную артерию, полностью заблокировав судоходство. Предварительной причиной инцидента называли порыв ветра, который вызвал отклонение контейнеровоза с курса.

Однако 27 марта Рабиа заявил, что погода не была основной причиной, по которой корабль сел на мель. Он подчеркнул, что к случившемуся может быть причастна техническая неисправность.

Из-за инцидента у входов в Суэцкий канал скопилось более 300 судов, ожидающих освобождения артерии, являющейся главным морским путем между Азией и Европой. По данным Bloomberg, их грузы оцениваются более чем в 10 млрд долларов. Часть кораблей уже выдвинулась в обход Африки.