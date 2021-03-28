Президент Египта поручил разгрузить судно Ever Given, перекрывшее Суэцкий канал
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси дал поручение начать подготовку к разгрузке контейнеровоза Ever Given, который 23 марта перекрыл Суэцкий канал. Об этом сообщает телеканал Al Arabia со ссылкой на главу администрации канала Усаму Рабиа, пишет УНН.
Детали
Рабиа отметил, что ситуация с севшим на мель судном улучшилась по сравнению с предыдущими днями. В частности, его удалось сдвинуть на четыре метра.
“Мы поделили смены: 12 часов для земснарядов и 12 часов для буксиров, потому что из-за прилива буксиры не всегда могут работать”, — сообщил Рабиа, добавив, что в настоящее время задействовано 14 буксиров.
Контекст
400-метровый контейнеровоз Ever Given, зафрахтованный компанией Evergreen, сел на мель в самой узкой части Суэцкого канала, в шести морских милях от его южного входа, во вторник, 23 марта. Судно перегородило водную артерию, полностью заблокировав судоходство. Предварительной причиной инцидента называли порыв ветра, который вызвал отклонение контейнеровоза с курса.
Однако 27 марта Рабиа заявил, что погода не была основной причиной, по которой корабль сел на мель. Он подчеркнул, что к случившемуся может быть причастна техническая неисправность.
Из-за инцидента у входов в Суэцкий канал скопилось более 300 судов, ожидающих освобождения артерии, являющейся главным морским путем между Азией и Европой. По данным Bloomberg, их грузы оцениваются более чем в 10 млрд долларов. Часть кораблей уже выдвинулась в обход Африки.