Попытки выпрямить контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале пока безуспешны
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Корабль Ever Given сих пор находится на мели в Суэцком канале. Несколько буксиров смогли сдвинуть его кормовую часть на 30 градусов, но этого мало для поворота судна в фарватер канала. Об этом пишет BBC, передает УНН.
Что известно
Отмечается, что в случае полной неудачи при попытке сдвинуть с места корабль буксирами — будут использованы альтернативные меры.
Контекст
Ранее сообщалось, что спасательным бригадам удалось привести в движение руль и запустить гребной винт, позволит маневрировать кормой при необходимости. В распространенном ранее в воскресенье на сайте канала заявлении глава управления этой водной магистрали Египта Усама Рабиа информировал о том, что в ходе дноуглубительных работ земснарядом “Машхур” было удалено 27 тыс. кубометров песчаных пород на глубину в 18 м.
“Продолжаются дноуглубительные работы по выемке песка вокруг носовой части судна, чтобы облегчить процесс возвращения ему плавучести, наряду с маневрами буксиров, которые зависят от времени приливов и отливов, а также направления ветра”, — говорилось в коммюнике, в котором отмечалось, что на помощь в освобождении контейнеровоза направлены еще два мощных буксира.
Ever Given водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м, который принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, 23 марта перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала за сильного ветра и песчаную бурю, сменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. К операции по разблокированию привлечены специалисты компании SMIT, специализирующейся на морских спасательных работах и входящие в концерн Boskalis. Кроме того, в ней задействована и японская компания Nippon Salvage. Свою помощь уже предложили ряд государств, включая США, Грецию и Турцию.
В субботу во время первой после аварии пресс-конференции в Суэце Рабиа призвал не спешить с выводами относительно ее причин. При этом он не исключил, что это могли быть как погодные условия (сильный ветер), технические проблемы, так и человеческий фактор или совокупность многих причин.
Сегодня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси дал поручение начать подготовку к разгрузке контейнеровоза Ever Given.
Через контейнеровоз уже 369 судов, включая 25 танкеров попали в “пробку”.