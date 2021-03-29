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В Египте назвали возможную дату разгрузки контейнеровоза в Суэцком канале

В Египте назвали возможную дату разгрузки контейнеровоза в Суэцком канале

Киев  •  УНН

 • 16902 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Разгрузка контейнеровоза Ever Given, который 23 марта перекрыл Суэцкий канал, может начаться во вторник, 30 марта. Об этом сообщил советник президента Египта по вопросам морских портов Мохаб Мамишев в интервью телеканалу Sky News Arabia, передает УНН.

Цитата

“Разгрузка контейнеровоза начнется послезавтра, то есть во вторник, после того как будут исчерпаны все возможности для извлечения судна с помощью буксиров”, — заявил Мамишев.

По словам чиновника, для разгрузки судна необходимо подогнать плавучие средства, чтобы перетянуть на них контейнеры.

Что предшествовало

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил начать подготовку к разгрузке контейнеровоза Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале.

По данным властей, ситуация с судном улучшилась по сравнению с предыдущими днями. В частности, его удалось сдвинуть на четыре метра.

Контекст

400-метровый контейнеровоз Ever Given, зафрахтованный компанией Evergreen, сел на мель в самой узкой части Суэцкого канала, в шести морских милях от его южного входа, во вторник, 23 марта. Судно заблокировало водную артерию для судоходства. Предварительной причиной инцидента называли порыв ветра, который вызвал отклонение контейнеровоза с курса.

В результате происшествия у входов в Суэцкий канал накопилось более 300 судов, ожидающих освобождения артерии, которая является главным морским путем между Азией и Европой. По данным Bloomberg, их грузы оцениваются более чем в 10 млрд долларов. Часть кораблей уже выдвинулась в обход Африки.

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