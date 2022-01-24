У Януковича заявили, що інформація про смерть його дружини Людмили – брехня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Інформація про смерть дружини експрезидента-втікача Віктора Януковича Людмили, - брехня. Про це повідомив прессекретар Олександра Януковича Юрій Кірасир на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Цитата
“Інформація про смерть Людмили Янукович — брехня. Поширювана окремими безвідповідальними персонами інформація про смерть Людмили Олександрівни Янукович не більше ніж чорний піар. Про сім'ю Януковичів якої брехні тільки не писали. Але подібне переходить всі людські кордони", - написав Кірасир.
Раніше в ЗМІ повідомляли, що померла дружина президента-втікача Людмила Янукович.
Доповнення
Експрезидент Віктор Янукович вимагає визнати відсутність у Верховної Ради повноважень позбавляти його звання президента України іншим способом, крім як шляхом імпічменту.
Що було раніше
Колишній президент Віктор Янукович подав позов до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), щоб оскаржити прийняту 22 лютого 2014 року Верховною Радою України постанову про її самоусунення з посади глави держави. Згодом в ОАСК повідомили, що позов зареєстрували.
Окружний адміністративний суд Києва відкрив справу за позовом колишнього президента України Віктора Януковича до Верховної Ради.
Довідково
Віктор Янукович втік з України взимку 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва під час Євромайдану. Зараз експрезидент-втікач ховається за кордоном, в Росії. Йому інкримінують низку злочинів, у тому числі державну зраду. За це для Януковича вже є вирок — 13 років за ґратами. Провину свою він заперечує. Вирок оскаржить.