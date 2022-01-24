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15 марта, 19:03 • 107617 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145774 просмотра

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У Януковича заявили, что информация о смерти его жены Людмилы - ложь

У Януковича заявили, что информация о смерти его жены Людмилы - ложь

Киев • УНН

 • 37515 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Информация о смерти супруги бежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича Людмилы - ложь. Об этом сообщил пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир на своей странице у Facebook, передает УНН.

Цитата

“Информация о смерти Людмилы Янукович — ложь. Распространяемая отдельными безответственными персонами информация о смерти Людмилы Александровны Янукович не более чем чернейший пиар. О семье Януковичей какой лжи только не писали. Но подобное переходит все человеческие границы”, — написал Кирасир.

Ранее в СМИ сообщали, что умерла супруга президента-беглеца Людмила Янукович.

Дополнение

Бежавший в Россию экс-президент Виктор Янукович требует признать отсутствие у Верховной Рады полномочий лишать его звания президента Украины иным способом, кроме как путем импичмента.

Что было ранее

Бывший президент Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК), чтобы обжаловать принятое 22 февраля 2014 года Верховной Радой Украины постановление о его самоустранении от должности главы государства. Впоследствии в ОАСК сообщили, что иск зарегистрировали.

Окружной административный суд Киева открыл дело по иску бывшего президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде.

Справочно

Виктор Янукович бежал из Украины зимой 2014 года после массовых расстрелов в центре Киева во время Евромайдана. Сейчас беглый экс-президент скрывается за границей, в России. Ему инкриминируют ряд преступлений, в том числе государственную измену. За это для Януковича уже есть приговор — 13 лет за решеткой. Вину свою он отрицает. Приговор обжалует.

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