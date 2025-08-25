У вишах з'являться лабораторії з робототехніки - Мінцифри
Київ • УНН
Мінцифри та Асоціація робототехніки запускають проєкт RoboLab, створюючи лабораторії робототехніки у ЗВО. Пілотна лабораторія з'явиться в одному з київських університетів, відбір триватиме до 14 вересня.
В українських закладах вищої освіти з’являться лабораторії з робототехніки, повідомили у Мінцифри, пише УНН.
Деталі
Мінцифри разом з Асоціацією робототехніки та автоматизованих систем запускають проект RoboLab.
"На базі українських ЗВО будуть відкриті лабораторії з робототехніки, де студенти й викладачі зможуть тестувати ідеї та створювати роботизовані технології", - зазначили в уряді.
Запуск пілотної лабораторії відбудеться в одному з університетів Києва. Сьогодні стартує прийом заявок від університетів, які хочуть стати пілотним майданчиком для старту проекту.
"Нарешті даємо старт амбітному проекту RoboLab, який вплине на розвиток робототехніки в Україні. Технології мають народжуватися ще під час навчання. Студенти та всі, хто зацікавлені в розвитку інновацій, матимуть полігон для тестування своїх ідей і продуктів", - сказав перший віце-премʼєр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Відбір пілотного ЗВО триватиме до 14 вересня. Наступний крок - масштабування мережі лабораторій робототехніки на всю країну.
Заклад обиратиме професійне журі, до якого увійдуть представники органів влади, донорських організацій, профільних асоціацій та інші стейкхолдери.
На базі обраного ЗВО створять лабораторію, яка матиме до 30 робочих місць. Очікується, що зведення такої лабораторії триватиме близько трьох місяців. У ній буде спеціалізоване обладнання та комплекти мехатроніки, софт для 3D-моделювання й проектування, роботизовані платформи, а також низка ШІ-інструментів.
Що можна буде робити
За даними Мінцифри, у RoboLab викладачі та студенти зможуть:
- працювати з реальним обладнанням та роботизованими платформами;
- використовувати ШІ та софт для 3D-моделювання й проєктування;
- тестувати ідеї й запускати перші прототипи;
- будувати співпрацю з бізнесом та науковою спільнотою.
