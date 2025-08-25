У вишах з'являться лабораторії з робототехніки - Мінцифри

$41.280.07
Ексклюзив
11:41 • 3456 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
08:15 • 40059 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 67261 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 70937 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 38146 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 47961 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 57028 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 47092 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 40412 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 80116 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу25 серпня, 04:31 • 29616 перегляди
"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві25 серпня, 06:04 • 31172 перегляди
5 проваджень відкрили після підпалу та нападу з ножем на Дніпропетровщині, де застрелили нападника25 серпня, 06:05 • 12640 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto25 серпня, 06:33 • 35132 перегляди
Норвегія виділить $8,45 млрд на підтримку України та посилить оборонні спроможності10:57 • 6088 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 67258 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 70934 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 80116 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 112851 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 78463 перегляди
Володимир Зеленський
Йонас Гахр Сторе
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Велика Британія
Одеська область
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 27102 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 64746 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 48628 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 48110 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 50016 перегляди
Долар США
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Chevrolet Aveo
Євро

У вишах з'являться лабораторії з робототехніки - Мінцифри

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Мінцифри та Асоціація робототехніки запускають проєкт RoboLab, створюючи лабораторії робототехніки у ЗВО. Пілотна лабораторія з'явиться в одному з київських університетів, відбір триватиме до 14 вересня.

У вишах з'являться лабораторії з робототехніки - Мінцифри

В українських закладах вищої освіти з’являться лабораторії з робототехніки, повідомили у Мінцифри, пише УНН.

Деталі

Мінцифри разом з Асоціацією робототехніки та автоматизованих систем запускають проект RoboLab.

"На базі українських ЗВО будуть відкриті лабораторії з робототехніки, де студенти й викладачі зможуть тестувати ідеї та створювати роботизовані технології", - зазначили в уряді.

Запуск пілотної лабораторії відбудеться в одному з університетів Києва. Сьогодні стартує прийом заявок від університетів, які хочуть стати пілотним майданчиком для старту проекту.

"Нарешті даємо старт амбітному проекту RoboLab, який вплине на розвиток робототехніки в Україні. Технології мають народжуватися ще під час навчання. Студенти та всі, хто зацікавлені в розвитку інновацій, матимуть полігон для тестування своїх ідей і продуктів", - сказав перший віце-премʼєр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відбір пілотного ЗВО триватиме до 14 вересня. Наступний крок - масштабування мережі лабораторій робототехніки на всю країну.

Заклад обиратиме професійне журі, до якого увійдуть представники органів влади, донорських організацій, профільних асоціацій та інші стейкхолдери.

На базі обраного ЗВО створять лабораторію, яка матиме до 30 робочих місць. Очікується, що зведення такої лабораторії триватиме близько трьох місяців. У ній буде спеціалізоване обладнання та комплекти мехатроніки, софт для 3D-моделювання й проектування, роботизовані платформи, а також низка ШІ-інструментів.

Що можна буде робити

За даними Мінцифри, у RoboLab викладачі та студенти зможуть:

  • працювати з реальним обладнанням та роботизованими платформами;
    • використовувати ШІ та софт для 3D-моделювання й проєктування;
      • тестувати ідеї й запускати перші прототипи;
        • будувати співпрацю з бізнесом та науковою спільнотою.

          Рейтинг вишів України 2025: у скільки обійдеться навчання у найпрестижніших університетах09.07.25, 17:59 • 154311 переглядiв

          Юлія Шрамко

          ТехнологіїОсвіта