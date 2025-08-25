В вузах появятся лаборатории робототехники - Минцифры

$41.280.07
Эксклюзив
11:41 • 3788 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
08:15 • 41495 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 69017 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 72672 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 38981 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 48696 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 57480 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 47284 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 40508 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 80985 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 69053 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 72709 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 81004 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 113690 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 79283 просмотра
В вузах появятся лаборатории робототехники - Минцифры

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Минцифры и Ассоциация робототехники запускают проект RoboLab, создавая лаборатории робототехники в вузах. Пилотная лаборатория появится в одном из киевских университетов, отбор продлится до 14 сентября.

В вузах появятся лаборатории робототехники - Минцифры

В украинских учреждениях высшего образования появятся лаборатории по робототехнике, сообщили в Минцифры, пишет УНН.

Детали

Минцифры совместно с Ассоциацией робототехники и автоматизированных систем запускают проект RoboLab.

"На базе украинских вузов будут открыты лаборатории по робототехнике, где студенты и преподаватели смогут тестировать идеи и создавать роботизированные технологии", - отметили в правительстве.

Запуск пилотной лаборатории состоится в одном из университетов Киева. Сегодня стартует прием заявок от университетов, которые хотят стать пилотной площадкой для старта проекта.

"Наконец-то даем старт амбициозному проекту RoboLab, который повлияет на развитие робототехники в Украине. Технологии должны рождаться еще во время обучения. Студенты и все, кто заинтересованы в развитии инноваций, будут иметь полигон для тестирования своих идей и продуктов", - сказал первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отбор пилотного вуза продлится до 14 сентября. Следующий шаг - масштабирование сети лабораторий робототехники на всю страну.

Учреждение будет выбирать профессиональное жюри, в которое войдут представители органов власти, донорских организаций, профильных ассоциаций и другие стейкхолдеры.

На базе выбранного вуза создадут лабораторию, которая будет иметь до 30 рабочих мест. Ожидается, что строительство такой лаборатории продлится около трех месяцев. В ней будет специализированное оборудование и комплекты мехатроники, софт для 3D-моделирования и проектирования, роботизированные платформы, а также ряд ИИ-инструментов.

Что можно будет делать

По данным Минцифры, в RoboLab преподаватели и студенты смогут:

  • работать с реальным оборудованием и роботизированными платформами;
    • использовать ИИ и софт для 3D-моделирования и проектирования;
      • тестировать идеи и запускать первые прототипы;
        • строить сотрудничество с бизнесом и научным сообществом.

          Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах09.07.25, 17:59 • 154311 просмотров

          Юлия Шрамко

          ТехнологииОбразование