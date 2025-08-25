В вузах появятся лаборатории робототехники - Минцифры
Киев • УНН
Минцифры и Ассоциация робототехники запускают проект RoboLab, создавая лаборатории робототехники в вузах. Пилотная лаборатория появится в одном из киевских университетов, отбор продлится до 14 сентября.
В украинских учреждениях высшего образования появятся лаборатории по робототехнике, сообщили в Минцифры, пишет УНН.
Детали
Минцифры совместно с Ассоциацией робототехники и автоматизированных систем запускают проект RoboLab.
"На базе украинских вузов будут открыты лаборатории по робототехнике, где студенты и преподаватели смогут тестировать идеи и создавать роботизированные технологии", - отметили в правительстве.
Запуск пилотной лаборатории состоится в одном из университетов Киева. Сегодня стартует прием заявок от университетов, которые хотят стать пилотной площадкой для старта проекта.
"Наконец-то даем старт амбициозному проекту RoboLab, который повлияет на развитие робототехники в Украине. Технологии должны рождаться еще во время обучения. Студенты и все, кто заинтересованы в развитии инноваций, будут иметь полигон для тестирования своих идей и продуктов", - сказал первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Отбор пилотного вуза продлится до 14 сентября. Следующий шаг - масштабирование сети лабораторий робототехники на всю страну.
Учреждение будет выбирать профессиональное жюри, в которое войдут представители органов власти, донорских организаций, профильных ассоциаций и другие стейкхолдеры.
На базе выбранного вуза создадут лабораторию, которая будет иметь до 30 рабочих мест. Ожидается, что строительство такой лаборатории продлится около трех месяцев. В ней будет специализированное оборудование и комплекты мехатроники, софт для 3D-моделирования и проектирования, роботизированные платформы, а также ряд ИИ-инструментов.
Что можно будет делать
По данным Минцифры, в RoboLab преподаватели и студенты смогут:
- работать с реальным оборудованием и роботизированными платформами;
- использовать ИИ и софт для 3D-моделирования и проектирования;
- тестировать идеи и запускать первые прототипы;
- строить сотрудничество с бизнесом и научным сообществом.
