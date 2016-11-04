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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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У ВР підтримують ідею додаткових надходжень до місцевих бюджетів з урановидобутку

У ВР підтримують ідею додаткових надходжень до місцевих бюджетів з урановидобутку

Київ • УНН

 • 11419 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Керівництво місцевих громад має отримувати додаткові преференції з урановидобутку. Про це у коментарі УНН повідомив нардеп, член комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Лев Підлесецький.

“Я в цілому підтримую і з розумінням ставлюсь до зацікавленості місцевих громад у додаткових надходженнях з урановидобутку, у разі якщо на їх території наявні такі поклади. Адже водночас, якщо місцеві громади, і зокрема керівництво місцевих громад, які надають дозвіл на такі роботи, якщо вони будуть розуміти, що ці роботи будуть надавати дохід бюджету — вони будуть більш мотивовані і це буде правильно. Тому я підтримую таку філософію і щодо уранових покладів, які потрібно розширювати, і щодо інших природних ресурсів”, — відзначив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні наявні 23 уранових родовищ із запасами понад 200 тис. тонн.

Разом з тим, на сьогодні робота нашого “Енергоатому” на 70% залежить від поставок ядерного палива з РФ.

Також нагадаємо, у Міненерго заявили, що збільшення видобутку урану є пріоритетом для української енергетики.

Українські Національні Новини

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