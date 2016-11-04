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В ВР поддерживают идею дополнительных поступлений в местные бюджеты с уранодобычи

В ВР поддерживают идею дополнительных поступлений в местные бюджеты с уранодобычи

Киев • УНН

 • 11419 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Руководство местных общин должно получать дополнительные преференции с уранодобычи. Об этом в комментарии УНН сообщил нардеп, член комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Лев Пидлесецкий.

"Я в целом поддерживаю и с пониманием отношусь к заинтересованности местных общин в дополнительных поступлениях с уранодобычи, в случае если их территории имеются такие залежи. Ведь в то же время, если местные общины, и в частности руководство местных общин, которые дают разрешение на такие работы, если они будут понимать, что эти работы будут оказывать доход бюджета - они будут более мотивированы и это будет правильно. Поэтому я поддерживаю такую ​​философию и по урановым залежам, которые нужно расширять, и в отношении других природных ресурсов", - отметил он.

Напомним, как сообщал УНН, в Украине есть 23 урановых месторождения с запасами более 200 тыс. тонн.

Вместе с тем, на сегодня работа нашего "Энергоатома" на 70% зависит от поставок ядерного топлива из РФ.

Также напомним, в Минэнерго заявили, что увеличение добычи урана является приоритетом для украинской энергетики.

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