У ВР хочуть створити ТСК за мотивами розслідування Kroll

Зазначається, що йдеться про факти, які оприлюднені у ЗМІ із посиланням на розслідування американської компанії Kroll.

"У документах, опублікованих спочатку в іноземній пресі, а згодом і в українській, йдеться про те, що шість офшорних компаній, зокрема, Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments були створені в один і той же день за однією і тією ж адресою. Через них реалізовувалась схема виведення з "ПриватБанку" 150 млн дол.

Вказані компанії афільовані із родиною Суркісів, і сьогодні вони є позивачами проти України у справі "Привату". Офшори вимагають сплатити їм ще 350 млн доларів нібито відсотків за депозитами, які, своєю чергою, були більш ніж у 5 разів вищими за середньостатистичні у банках Кіпру", - йдеться у публікації.

За фактом вказаного розслідування Kroll, яке викриває схему відмивання коштів "ПриватБанку", має бути відкрито кримінальне провадження, вважає нардеп Бондар. Та зараз цього не відбувається "через дружні стосунки українських олігархів з правоохоронними органами в Україні", каже він.

"Але замовчати це не вдасться. Це не є невеличкий конфлікт всередині держави, це вже міжнародний масштаб і імідж України. Буде звернення, ми будемо вимагати відкрити кримінальне провадження. А ще будемо створювати в стінах парламенту ТСК і всіляко допомагати це розслідувати. Раз правоохоронці не хочуть це робити - зробимо ми", - цитує політика "ДС".

Нагадаємо, як писав УНН, за словами ексміністра економіки Тимофія Милованова, НАБУ вже має опрацьовувати аудит Kroll про схему офшорів Суркісів і "Приват".

А в "Слузі народу" вже заявили, що коли правоохоронці й надалі ігноруватимуть звіт Kroll, то питання про його розгляд винесуть на засідання комітетів ВРУ.