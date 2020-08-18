Милованов: НАБУ вже має опрацьовувати аудит Kroll про схему офшорів Суркісів і "Приват"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Україні дуже важливо сьогодні у справах "ПриватБанку" співпрацювати із закордонними партнерами, на кшталт компанії Kroll, адже у нас це питання досить заполітизоване. Про це у коментарі УНН зазначив ексміністр економіки Тимофій Милованов.
"Думаю, що загалом важливо аби наші співпрацювали з закордонними партнерами по "Привату" як і по іншим банкам, які втратили гроші. Є питання заполітизовані, і тому співпрацювати треба.
А щодо Kroll, то це компанія яка робить розслідування-аудити та має дуже гарну репутацію", - сказав він.
Крім того, за словами Милованов, звіт Kroll про розслідування "схем" виведення коштів з "ПриватБанку" Україні — відомий, і не виключено, що НАБУ вже над ним працює.
"На скільки мені відомо в Україні результати цього аудиту відомі, НАБУ можливо вже працює", - сказав Милованова, і додав, що, у будь-якому разі наші детективи мають брати документ американських аудиторів до уваги. А у разі достатності підстав — реєструвати окреме кримінальне провадження.
"Треба, щоб працювали (детективи НАБУ, - ред.) . І аудити можуть бути підґрунтям для реєстрації кримінальних проваджень. Я коли був міністром, ми проводили аудити і передавали їх у правоохоронні органи, і вони відкривали справи", - пояснив Милованов, зауваживши, що інформація про вивід коштів, вже сама по собі є проводом для реагування правоохоронців.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, Kroll “вирахувала аферу Суркісів” з виведення з Привату 150 млн доларів. Вказується, що відбувалося це через 6 офшорних компаній, які сьогодні як раз і позиваються в українських судах до держбанку.
Мова про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, що афільовані із братами Суркісами.
У "Слузі народу" вже заявили, що коли правоохоронці й надалі ігноруватимуть звіт Kroll, то питання про його розгляд винесуть на засідання комітетів ВРУ.
Як повідомлялось раніше, офшори Суркісів "тримали" у ПриватБанку депозити під рекордно високу та неіснуючу в жодному банку процентну ставку.