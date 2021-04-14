У виправній колонії на Київщині спалах коронавірусу: відкрито провадження

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“Бориспільською окружною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням (ч. 1 ст. 325 КК України)”, — повідомили у прокуратурі.

Деталі

За даними прокуратури, у державній установі “Бориспільська виправна колонія (№ 119)” у засуджених виявлено гостре респіраторне захворювання. Результати проведеного у них швидкого тестування на наявність коронавірусної інфекції COVID-19 є позитивними. Засудженим призначено відповідний курс лікування та поміщено до ізольованих приміщень установи.

Наразі в установі проводиться комплекс заходів щодо запобігання подальшого поширення коронавірусної хвороби та виявлення усіх контактних осіб, їх ізолювання та медичне обстеження.

Реакція прокуратури

Окрім відкритого провадження, обласною прокуратурою внесено вказівку до філії ДУ “Центр охорони здоров’я ДКВС України” у Києві та Київській області про усунення порушень вимог, правил та норм, встановлених з метою запобігання інфекційним захворюванням серед засуджених. Також, скеровано лист до Департаменту охорони здоров’я Київської ОДА щодо сприяння у проведенні в установі протиепідемічних заходів.

Бориспільською окружною прокуратурою направлено лист до Бориспільського міжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ “Київський ОЛЦ” МОЗ України щодо проведення заходів дезінфекції у приміщеннях установи виконання покарань.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,887 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 13 квітня, - 14,5 тисячі, що більше, ніж напередодні.