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В исправительной колонии в Киевской области вспышка коронавируса: открыто производство

В исправительной колонии в Киевской области вспышка коронавируса: открыто производство

Киев  •  УНН

 • 14448 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Киевской области выявлен факт распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Бориспольской исправительной колонии. Правоохранители открыли по факту уголовное производство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.

Цитата:

"Бориспольской окружной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний (ч. 1 ст. 325 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Детали

По данным прокуратуры, в государственном учреждении "Бориспольская исправительная колония (№ 119)" у осужденных обнаружено острое респираторное заболевание. Результаты проведенного у них быстрого тестирования на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 являются положительными. Осужденным назначен соответствующий курс лечения, они помещены в изолированные помещения учреждения.

Сейчас в учреждении проводится комплекс мероприятий по предотвращению дальнейшего распространения коронавирусной болезни и выявлению всех контактных лиц, их изоляции и медицинскому обследованию.

Реакция прокуратуры

Кроме открытого производства, областной прокуратурой внесено указание в филиал ГУ "Центр охраны здоровья ГУИС Украины" в Киеве и Киевской области об устранении нарушений требований, правил и норм, установленных с целью предотвращения инфекционных заболеваний среди осужденных. Также, направлено письмо в Департамент здравоохранения Киевской ОГА по содействию в проведении в учреждении противоэпидемических мероприятий.

Бориспольской окружной прокуратурой направлено письмо Бориспольскому межрайонному отделу лабораторных исследований ГУ "Киевский ОЛЦ" Минздрава Украины относительно проведения мероприятий дезинфекции в помещениях учреждения исполнения наказаний.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,887 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 13 апреля, - 14,5 тысячи, что больше, чем накануне.

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