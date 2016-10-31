У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про скасуванні підвищення зарплат нардепам
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували проект змін до постанови “Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік”, де запропонувано скасувати норму про підвищення заробітної плати для народних депутатів з 1 листопада цього року. Відповідний проект постанови опубліковано на офіційном сайті парламенту, передає УНН.
У проекті постанови запропоновано скасувати пункт 4 постанови, який, зокрема, передбачав з 1 листопада 2016 року зростання заробітної плати голови Верховної Ради до майже 40 тис. гривень, а депутата-члена комітету — близько 30 тис. гривень. Передбачалося також збільшення місячного фонду для помічників-консультантів нардепів у межах 16 мінімальних зарплат.
Ініціаторами скасування зарплат для нардепів є голова ВР А.Парубій, голова фракції “Народний фронт” М.Бурбак, голова фракції “Самопоміч” О.Березюк, голова групи “Воля народу” Я.Москаленко, голова групи “Відродження” В.Хомутиннік, голова фракції “Опозиційний блок” Ю.Бойко, нардеп від БПП А.Павелко, голова фракції БПП І.Гринів та голова фракції “Радикальна партія” О.Ляшко.
Раніше Голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив, що наступного вівторка, 1 листопада, скасувати постанову про підвищення зарплат парламентарям.
Нагадаємо, що ВРУ ухвалила проект про Державний бюджет України на 2017 рік, де пропонується збільшити зарплати депутатам та керівництву парламенту. Так зарплата голови Верховної Ради буде 40 тисяч гривень, а звичайного депутата-члена комітету близько 30 тисяч гривень.