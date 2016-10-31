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В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отмене повышения зарплат нардепам

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отмене повышения зарплат нардепам

Киев • УНН

 • 9468 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в постановление "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год", где предлагаемые отменить норму о повышении заработной платы для народных депутатов с 1 ноября этого года. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном сайте парламента, передает УНН.

В проекте постановления предлагается отменить пункт 4 постановления, который, в частности, предусматривал с 1 ноября 2016 года рост заработной платы председателя Верховной Рады до почти 40 тыс. гривен, а депутата-члена комитета - около 30 тыс. гривен. Предполагалось также увеличение месячного фонда для помощников-консультантов нардепов в пределах 16 минимальных зарплат.

Инициаторами отмены зарплат для нардепов является председатель ВР Парубий, глава фракции "Народный фронт" М.Бурбак, глава фракции "Самопомич" О.Березюк, глава группы "Воля народа" Я.Москаленко, глава группы "Видродження" В.Хомутынник, глава фракции "Оппозиционный блок" Ю.Бойко, нардеп от БПП А.Павелко, глава фракции БПП И.Грынив и глава фракции "Радикальная партия" О.Ляшко.

Ранее глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что в следующий вторник, 1 ноября, отменит постановление о повышении зарплат парламентариям.

Напомним, что ВРУ приняла проект о Государственном бюджете Украины на 2017 год, где предлагается увеличить зарплаты депутатам и руководству парламента. Так зарплата председателя Верховной Рады будет 40 тыс. гривен, а обычного депутата-члена комитета около 30 тыс. гривен.

Украинские Национальные Новости

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