У вересні суд Гааги почне слухання за позовом України проти рф щодо порушення морського права

З 23 вересня по 5 жовтня 2024 року у Гаазі відбудеться слухання по суті за позовом України проти РФ про порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року. Про це пише УНН з посиланням на Постійну палату третейського суду в Гаазі.

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Слухання по суті за позовом України проти Російської Федерації проходитимуть з 23 вересня по 5 жовтня 2024 року в залі Постійної палати третейського суду, що у Палаці миру, Гаага, Нідерланди. Під час слухань розглядатимуть суть справи, питання юрисдикції та прийнятності, що залишилися