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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В сентябре суд Гааги начнет слушания по иску Украины против РФ о нарушении морского права

В сентябре суд Гааги начнет слушания по иску Украины против РФ о нарушении морского права

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 19:32  •  10653 просмотра

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С 23 сентября по 5 октября 2024 года в Гааге состоится слушание по иску Украины против РФ о нарушении морского права. Будут рассматриваться вопросы юрисдикции и приемлемости дела.

С 23 сентября по 5 октября 2024 года в Гааге состоится слушание по существу по иску Украины против РФ о нарушении права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на Постоянную палату третейского суда в Гааге. 

Детали

Слушания по существу по иску Украины против Российской Федерации будут проходить с 23 сентября по 5 октября 2024 года в зале Постоянной палаты третейского суда во Дворце мира, Гаага, Нидерланды. Во время слушаний будут рассматривать суть дела, вопросы юрисдикции и приемлемости, оставшиеся  

 - говорится в сообщении Суда.

Ожидается, что слушания начнутся в понедельник, 23 сентября 2024 года в 10:00 по местному времени. Первой в суде слово будет иметь Украина. Второй будет выступать Российская Федерация.

До конца слушаний публичный доступ будет закрыт в любой форме. Впоследствии на сайте Суда будет обнародована открытая информация.

Однако публичными будут вступительные и заключительные заявления сторон.

Дополнение

Как известно, 14 сентября 2016 года Украина инициировала отдельное производство против РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и стремится подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе путем применения арбитражной процедуры.

В мае 2017 года состоялось первое заседание трибунала по Конвенции по морскому праву ООН, в рамках которого создан арбитраж для рассмотрения спора Украины против РФ.

Меморандум, то есть пакет доказательств того, что Россия нарушает суверенные права Украины в Черном и Азовском море и в Керченском проливе, был подан в Постоянную палату третейского суда в Гааге 19 февраля 2018 года.

Россия подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этой институции рассматривать иск Украины против РФ.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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