У Венесуелі почали зважувати гроші для оплати покупок
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Венесуелі через найсильнішу девальвацію венесуельського болівара і гіперінфляцію продавці почали зважувати гроші покупців для оплати продуктів і послуг, повідомляє УНН із посиланням на "Газета.Ru".
Як відзначає ЗМІ, продавці почали зважувати гроші після того, як рахувати їх стало набагато довше і важче.
Продавець зі столиці країни Каракаса Умберто Гонзалес, зазначив, що “тепер, схоже, сир коштує дорожче”, ніж пачка грошей, що дорівнює йому за вагою.
Відзначається, що не у всіх магазинах стали зважувати гроші для оплати, але їх кількість постійно збільшується.
Покупці збирають пачки грошей в мішки, перш ніж піти за покупками. Влада країни відмовляються опублікувати офіційні дані про інфляцію. За неофіційними даними, вона може становити від 200 до 1500%.
При цьому уряд поки не планує випускати нові купюри. Найбільша за номіналом купюра в 100 боліварів в даний час коштує менше 1 сентимо (найменша монета в країні — ред.).
Проте джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що уряд непублічно попросив підготувати більші за номіналом купюри — в 500, 1 тис., 5 тис., 10 тис. і навіть 20 тис., щоб прискорити процес і встигнути до виплати різдвяних бонусів працівникам, планується лише змінити їх колір і додати нулі, не змінюючи дизайну банкнот.