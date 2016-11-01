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У Венесуелі почали зважувати гроші для оплати покупок

У Венесуелі почали зважувати гроші для оплати покупок

Київ • УНН

 • 11965 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Венесуелі через найсильнішу девальвацію венесуельського болівара і гіперінфляцію продавці почали зважувати гроші покупців для оплати продуктів і послуг, повідомляє УНН із посиланням на "Газета.Ru".

Як відзначає ЗМІ, продавці почали зважувати гроші після того, як рахувати їх стало набагато довше і важче.

Продавець зі столиці країни Каракаса Умберто Гонзалес, зазначив, що “тепер, схоже, сир коштує дорожче”, ніж пачка грошей, що дорівнює йому за вагою.

Відзначається, що не у всіх магазинах стали зважувати гроші для оплати, але їх кількість постійно збільшується.

Покупці збирають пачки грошей в мішки, перш ніж піти за покупками. Влада країни відмовляються опублікувати офіційні дані про інфляцію. За неофіційними даними, вона може становити від 200 до 1500%.

При цьому уряд поки не планує випускати нові купюри. Найбільша за номіналом купюра в 100 боліварів в даний час коштує менше 1 сентимо (найменша монета в країні — ред.).

Проте джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що уряд непублічно попросив підготувати більші за номіналом купюри — в 500, 1 тис., 5 тис., 10 тис. і навіть 20 тис., щоб прискорити процес і встигнути до виплати різдвяних бонусів працівникам, планується лише змінити їх колір і додати нулі, не змінюючи дизайну банкнот.

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