В Венесуэле начали взвешивать деньги для оплаты покупок
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Венесуэле из-за сильнейшей девальвации венесуэльского боливара и гиперинфляции продавцы начали взвешивать деньги покупателей для оплаты товаров и услуг, сообщает УНН со ссылкой на "Газета.Ru".
Как отмечает СМИ, продавцы начали взвешивать деньги после того, как считать их стало гораздо дольше и труднее.
Продавец из столицы страны Каракаса Умберто Гонзалес, отметил, что "теперь, похоже, сыр стоит дороже", чем пачка денег, равная ему по весу.
Отмечается, что не во всех магазинах стали взвешивать деньги для оплаты, но их количество постоянно увеличивается.
Покупатели собирают пачки денег в мешки, прежде чем пойти за покупками. Власти страны отказываются опубликовать официальные данные об инфляции. По неофициальным данным, она может составлять от 200 до 1500%.
При этом правительство пока не планирует выпускать новые купюры. Наибольшая по номиналу купюра в 100 боливаров в настоящее время стоит менее 1 сентимо (наименьшая монета в стране - ред.).
Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что правительство непублично попросило подготовить большие по номиналу купюры - в 500, 1 тыс., 5 тыс., 10 тыс. и даже 20 тыс., чтобы ускорить процесс и успеть к выплате рождественских бонусов работникам, планируется лишь изменить их цвет и добавить нули, не меняя дизайна банкнот.