У Великій Британії оцінили збиток від можливого спалаху АЧС: понад 100 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Велика Британія оцінила ризик проникнення вірусу африканської чуми свиней (АЧС) у країну. Про це пише МЕО "Зелений фронт", передає УНН.
Так, в уряді Великої Британії кажуть, що вірус з великою ймовірністю може проникнути на територію країни протягом наступних 12 місяців.
Готуючись "прийняти" АЧС, міністерство сільського господарства й уповноважені органи активно співпрацюють з прикордонними службами для удосконалення обміну інформацією, виявлення та вилучення нелегального імпорту, а також підвищення обізнаності туристів про ризики завезення потенційно заражених продуктів тваринного походження.
Уряд країни оцінює збитки від можливого спалаху АЧС у 90 млн фунтів стерлінгів (близько 112 млн дол.)
Нагадаємо, в Україні АЧС не вщухає вже шостий рік. У поточному році було зафіксовано вже більш ніж 40 випадків хвороби. У минулому - 145.
Експерти та фермери звинувачують владу в особі Держпродспоживслужби у нездатності якісно протистояти вірусу.
Як наслідок, Україна зазнає збитків, зростає кількість імпортованої свинини, а на внутрішньому ринку — на свинину і сало — ростуть ціни. І, як зазначив політик Сергій Тригубенко, у вітчизняних магазинах свинина вже дорожче, ніж в ЄС.