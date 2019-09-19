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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 68202 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112795 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104610 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111472 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120171 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148558 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Великобритании оценили ущерб от возможной вспышки АЧС: свыше 100 млн долларов

В Великобритании оценили ущерб от возможной вспышки АЧС: свыше 100 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 9170 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Великобритания оценила риск проникновения вируса африканской чумы свиней (АЧС) в страну. Об этом пишет МЭО "Зеленый фронт", передает УНН.

Так, в правительстве Великобритании говорят, что вирус с большой вероятностью может проникнуть на территорию страны в течение следующих 12 месяцев.

Готовясь "принять" АЧС, министерство сельского хозяйства и уполномоченные органы активно сотрудничают с пограничными службами для усовершенствования обмена информацией, выявления и изъятия нелегального импорта, а также повышения осведомленности туристов о рисках завоза потенциально зараженных продуктов животного происхождения.

Правительство страны оценивает ущерб от возможной вспышки АЧС в 90 млн фунтов стерлингов (порядка 112 млн долл.)

Напомним, в Украине АЧС не утихает уже шестой год. В текущем году было зафиксировано уже более 40 случаев болезни. В прошлом - 145.

Эксперты и фермеры обвиняют власть в лице Госпродпотребслужбы в неспособности качественно противостоять вирусу.

Как следствие, Украина несет убытки, растет количество импортируемой свинины, а на внутреннем рынке — на свинину и сало — растут цены. И, как отметил политик Сергей Тригубенко, в отечественных магазинах свинина уже дороже, чем в ЕС.

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