У Великій Британії через удар блискавки стався вибух на сміттєпереробному заводі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Удар блискавки спричинив потужний вибух газу на заводі з переробки харчових відходів в Оксфордширі, Велика Британія. Про це пише ВВС, передає УНН.
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Свідки повідомили, що бачили спалах, який освітив нічне небо після вибуху на електростанції Severn Trent Green у Кассінгтоні, на північ від Оксфорда.
Компанія повідомила, що в результаті удару один з її резервуарів для біогазу вибухнув приблизно о 19:20 за місцевим часом.
Explosion North-West of Oxford. pic.twitter.com/d7ypIdvs2m— Knocker (@Knocker) October 2, 2023
Повідомляється, що ніхто не постраждав, і співробітники спільно з екстреними службами працюють над усуненням наслідків інциденту.
Зазначається, що шість пожежних машин, 40 пожежників, поліцейські та щонайменше чотири машини швидкої допомоги були направлені на завод, який переробляє харчові відходи, перетворюючись на біогаз. Рада графства Оксфордшир повідомила, що пожежники використовували літальний апарат і резервуар для води, щоб боротися з полум'ям.
Поліція повідомила, що в результаті інциденту раніше була закрита траса A40 між Вулверкотом і Ейншемом. Відтоді дорогу знову відкрили.
"Для забезпечення громадської безпеки мешканців прилеглих районів просять залишатися вдома, зачинити вікна та двері та не з'являтися на місці події", - додав представник поліції.
Мешканці повідомляють про відключення електроенергії у Вітні, Берфорді, Чіппінг-Нортоні та Мілтон-андер-Вічвуді.
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