У Ємені удари блискавок за добу забрали життя 7 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. За 24 години в північно-західній провінції Ходейда в Ємені внаслідок ударів блискавок загинуло семеро людей, повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Деталі
Жертвами стали шестеро жінок і чоловік із районів Аль-Лугайя і Аз-Зухра в північній частині провінції.
Це остання із серії аналогічних подій, що сталися по всій країні в цей сезон дощів. Національний метеорологічний центр Ємену попередив громадян кількох провінцій, включно з Ходейдою, про грози, проливні дощі та повені.
У нещодавній доповіді Організація Об'єднаних Націй (ООН) заявила, що стихійні лиха, пов'язані зі зміною клімату, посилили гуманітарну кризу в спустошеній війною країні, додавши, що екстремальні погодні явища зруйнували крихку інфраструктуру Ємену та збільшили брак продовольчої безпеки і засобів до існування.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 31 людина загинула внаслідок сильних дощів в охопленому війною Ємені