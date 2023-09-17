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У Ємені удари блискавок за добу забрали життя 7 людей

У Ємені удари блискавок за добу забрали життя 7 людей

Київ • УНН

 • 177654 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. За 24 години в північно-західній провінції Ходейда в Ємені внаслідок ударів блискавок загинуло семеро людей, повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Деталі

Жертвами стали шестеро жінок і чоловік із районів Аль-Лугайя і Аз-Зухра в північній частині провінції.

Це остання із серії аналогічних подій, що сталися по всій країні в цей сезон дощів. Національний метеорологічний центр Ємену попередив громадян кількох провінцій, включно з Ходейдою, про грози, проливні дощі та повені.

У нещодавній доповіді Організація Об'єднаних Націй (ООН) заявила, що стихійні лиха, пов'язані зі зміною клімату, посилили гуманітарну кризу в спустошеній війною країні, додавши, що екстремальні погодні явища зруйнували крихку інфраструктуру Ємену та збільшили брак продовольчої безпеки і засобів до існування.

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