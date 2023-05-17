31 человек погиб в результате сильных дождей в охваченном войной Йемене
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. По меньшей мере 31 йеменец погиб в результате проливных дождей и наводнения в раздираемой войной стране, сообщила в среду Организация Объединенных Наций, передает УНН.
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"Полевые отчеты показывают, что 31 человек погиб, 37 получили ранения и трое пропали без вести в результате апрельских наводнений", - говорится в сообщении.
Проливные дожди продолжались в большинстве западных районов Йемена, о сильных ливнях сообщалось в Аль-Махвите, Хаджи, Дхамаре, Райме, Аманат Аль-Асиме, Иббе и Сане.
"Проливные дожди вызвали разрушительные камнепады, что повлекло значительный ущерб инфраструктуре и всплеск гуманитарных потребностей", — говорится в сообщении ФАО.
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В Йемене отсутствует надлежащая инфраструктура из-за гражданской войны, продолжающейся в течение последних девяти лет, которая уменьшила жизненно важные услуги, предоставляемые йеменцам, и усугубила их страдания во время экстремальных погодных условий.
Йемен охвачен насилием и нестабильностью с 2014 года, когда связанные с Ираном повстанцы-хуситы захватили большую часть страны, включая столицу Сану.