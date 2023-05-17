31 людина загинула внаслідок сильних дощів у охопленому війною Ємені
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Щонайменше 31 єменець загинув внаслідок проливних дощів і повені в країні, що роздирається війною, повідомила в середу Організація Об'єднаних Націй, передає УНН.
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"Польові звіти показують, що 31 особа загинула, 37 отримали поранення і троє зникли безвісти внаслідок квітневих повеней", - йдеться в повідомленні.
Проливні дощі продовжувалися в більшості західних районів Ємену, про сильні зливи повідомлялося в Аль-Махвіті, Хаджі, Дхамарі, Раймі, Аманат Аль-Асімі, Іббе та Сані.
"Проливні дощі викликали руйнівні каменепади, що спричинило значні збитки інфраструктурі та сплеск гуманітарних потреб", — йдеться у повідомленні ФАО.
Додамо
В Ємені відсутня належна інфраструктура через громадянську війну, яка триває протягом останніх дев'яти років, яка зменшила життєво важливі послуги, що надаються єменцям, і посилила їх страждання під час екстремальних погодних умов.
Ємен охоплений насильством і нестабільністю з 2014 року, коли пов'язані з Іраном повстанці-хусити захопили більшу частину країни, включаючи столицю Сану.