В Йемене удары молний за сутки унесли жизни 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. За 24 часа в северо-западной провинции Ходейда в Йемене в результате ударов молний погибли семь человек, сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Детали
Жертвами стали шесть женщин и мужчина из районов Аль-Лухайя и Аз-Зухра в северной части провинции.
Это последнее из серии аналогичных происшествий, произошедших по всей стране в этот сезон дождей. Национальный метеорологический центр Йемена предупредил граждан нескольких провинций, включая Ходейду, о грозах, проливных дождях и наводнениях.
В недавнем докладе Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что стихийные бедствия, связанные с изменением климата, усугубили гуманитарный кризис в опустошенной войной стране, добавив, что экстремальные погодные явления разрушили хрупкую инфраструктуру Йемена и увеличили отсутствие продовольственной безопасности и средств к существованию.
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