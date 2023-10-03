В Великобритании из-за удара молнии произошел взрыв на мусороперерабатывающем заводе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Удар молнии вызвал мощный взрыв газа на заводе по переработке пищевых отходов в Оксфордшире, Великобритания. Об этом пишет ВВС, передает УНН.
Детали
Свидетели сообщили, что видели вспышку, которая осветила ночное небо после взрыва на электростанции Severn Trent Green в Кассингтоне, к северу от Оксфорда.
Компания сообщила, что в результате удара один из ее резервуаров для биогаза взорвался примерно в 19:20 по местному времени.
Explosion North-West of Oxford. pic.twitter.com/d7ypIdvs2m— Knocker (@Knocker) October 2, 2023
Сообщается, что никто не пострадал, и сотрудники совместно с экстренными службами работают над устранением последствий инцидента.
Отмечается, что шесть пожарных машин, 40 пожарных, полицейские и по меньшей мере четыре машины скорой помощи были направлены на завод, который перерабатывает пищевые отходы, превращаясь в биогаз. Совет графства Оксфордшир сообщил, что пожарные использовали летательный аппарат и резервуар для воды, чтобы бороться с пламенем.
Полиция сообщила, что в результате инцидента ранее была закрыта трасса A40 между Вулверкотом и Эйншемом. С тех пор дорогу снова открыли.
"Для обеспечения общественной безопасности жителей близлежащих районов просят оставаться дома, закрыть окна и двери и не появляться на месте происшествия", - добавил представитель полиции.
Жители сообщают об отключении электроэнергии в Уитни, Берфорде, Чиппинг-Нортоне и Милтон-андер-Уичвуде.
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