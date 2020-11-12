У Вануату підтвердили перший випадок захворювання на COVID-19

“10 листопада 2020 року у Вануату було підтверджено перший випадок захворювання на COVID-19. Випадок протікав безсимптомно (без хвороби) і був виявлений під час карантину під час планового тестування на п’ятий день”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі Вануату віднесений до Сценарію 2А плану підготовки та реагування сектору охорони здоров’я на COVID-19, що означає, що в країні зафіксований тільки завезений з інших країн випадок хвороби.

Додамо, згідно з даними з відкритих джерел, населення Республіки Вануату за переписом 2009 року становило 243 304 осіб.

Нагадаємо, на коронавірусну інфекцію у світі вже захворів 51 млн людей.

При цьому в Україні вже 500 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 11 057.