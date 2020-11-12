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В Вануату подтвердили первый случай заболевания COVID-19

В Вануату подтвердили первый случай заболевания COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14321 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В островной стране Вануату, что вблизи Австралии, подтвердили первый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Вануату.

"10 ноября 2020 года в Вануату был подтвержден первый случай заболевания COVID-19. Случай протекал бессимптомно (без болезни) и был обнаружен во время карантина во время планового тестирования на пятый день", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Вануату отнесен к Сценарию 2А плана подготовки и реагирования сектора здравоохранения на COVID-19, что означает, что в стране зафиксирован только завезенный с других стран случай болезни.

Добавим, по данным из открытых источников, население Республики Вануату по переписи 2009 года составило 243 304 человек.

Напомним, коронавирусной инфекцией в мире уже заболел 51 млн человек.

При этом в Украине уже 500 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 11 057.

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