На коронавірусну інфекцію у світі вже захворів 51 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Станом на ранок середи у світі інфекцією, викликаною новим коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже понад 51,3 млн осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 51 375 050 людей, з них одужало 33 488 189. Кількість померлих зросла до 1 270 167.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (10 241 488), Індія (8 591 730), Бразилія (5 699 005), Франція (1 857 309), Росія (1 802 762), а також Іспанія (1 381 218), Аргентина (1 262 476), Велика Британія (1 237 198) та Колумбія (1 155 356).
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (239 618), Бразилії (162 802), Індії (127 059) та Мексиці (95 027).
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 479 197 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 8 756 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.