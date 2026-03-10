У Туреччині розгорнули Patriot після перехоплення ракет з Ірану
Київ • УНН
У провінції Малатья розгорнули американську Patriot для захисту кордонів. Заходи вжито після порушення повітряного простору іранською ракетою.
У Туреччині розгорнуто американську систему протиповітряної оборони Patriot в межах заходів НАТО щодо "посилення протиповітряної та протиракетної оборони", повідомило міністерство оборони Туреччини у вівторок, пише УНН.
Деталі
"Збройні сили Туреччини повністю віддані забезпеченню безпеки нашої країни та наших громадян. У світлі останніх подій у нашому регіоні вживаються необхідні заходи для забезпечення безпеки наших кордонів та повітряного простору, і ми проводимо консультації з НАТО та нашими союзниками", - ідеться у заяві.
На додаток до ухвалених нами національних заходів НАТО посилило заходи протиповітряної та протиракетної оборони. У межах цієї програми система "Патріот" зараз перебуває в Малатьї та готується до оперативної готовності для підтримки захисту повітряного простору
У заяві вказано, що Туреччина, "яка підтримує свій оборонний та безпековий потенціал на найвищому рівні, продовжить оцінювати розвиток подій у співпраці та консультаціях з НАТО та нашими союзниками та прагнути до регіонального миру та стабільності".
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше застеріг Іран від будь-яких подальших "провокаційних кроків" після того, як балістична ракета увійшла в повітряний простір Туреччини.
Його зауваження, про які повідомляє Anadolu, пролунали після того, як міністерство оборони Туреччини заявило, що балістична ракета, випущена з Ірану, увійшла в повітряний простір Туреччини, перш ніж була нейтралізована засобами протиповітряної та протиракетної оборони НАТО у Східному Середземномор'ї.
Іран, як зазначає CNN, пізніше заперечив, що запустив ракету в бік Туреччини. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї припустив, що ракетний інцидент був "операцією під хибним прапором", але не звинуватив конкретну країну.
