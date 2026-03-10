В Турции развернули Patriot после перехвата ракет из Ирана

defense.gov

В Турции развернута американская система противовоздушной обороны Patriot в рамках мер НАТО по "усилению противовоздушной и противоракетной обороны", сообщило министерство обороны Турции во вторник, пишет УНН.

Детали

"Вооруженные силы Турции полностью привержены обеспечению безопасности нашей страны и наших граждан. В свете последних событий в нашем регионе принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности наших границ и воздушного пространства, и мы проводим консультации с НАТО и нашими союзниками", - говорится в заявлении.

В дополнение к принятым нами национальным мерам НАТО усилило меры противовоздушной и противоракетной обороны. В рамках этой программы система "Патриот" сейчас находится в Малатье и готовится к оперативной готовности для поддержки защиты воздушного пространства - сообщили в Минобороны Турции.

В заявлении указано, что Турция, "которая поддерживает свой оборонный и безопасностный потенциал на самом высоком уровне, продолжит оценивать развитие событий в сотрудничестве и консультациях с НАТО и нашими союзниками и стремиться к региональному миру и стабильности".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее предостерег Иран от любых дальнейших "провокационных шагов" после того, как баллистическая ракета вошла в воздушное пространство Турции.

Его замечания, о которых сообщает Anadolu, прозвучали после того, как министерство обороны Турции заявило, что баллистическая ракета, выпущенная из Ирана, вошла в воздушное пространство Турции, прежде чем была нейтрализована средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в Восточном Средиземноморье.

Эрдоган предостерег Иран от провокаций после входа ракеты в воздушное пространство Турции

Иран, как отмечает CNN, позже отрицал, что запустил ракету в сторону Турции. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи предположил, что ракетный инцидент был "операцией под ложным флагом", но не обвинил конкретную страну.

НАТО перехватило вторую баллистическую ракету из Ирана, выпущенную в сторону Турции