ukenru
Эксклюзив
12:33 • 1952 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
11:27 • 9016 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
11:25 • 16398 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
08:20 • 28432 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 45330 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 80692 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 51688 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 57439 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 55546 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 79553 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
В Турции развернули Patriot после перехвата ракет из Ирана

Киев • УНН

 • 774 просмотра

В провинции Малатья развернули американскую Patriot для защиты границ. Меры приняты после нарушения воздушного пространства иранской ракетой.

В Турции развернули Patriot после перехвата ракет из Ирана
defense.gov

В Турции развернута американская система противовоздушной обороны Patriot в рамках мер НАТО по "усилению противовоздушной и противоракетной обороны", сообщило министерство обороны Турции во вторник, пишет УНН.

Детали

"Вооруженные силы Турции полностью привержены обеспечению безопасности нашей страны и наших граждан. В свете последних событий в нашем регионе принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности наших границ и воздушного пространства, и мы проводим консультации с НАТО и нашими союзниками", - говорится в заявлении.

В дополнение к принятым нами национальным мерам НАТО усилило меры противовоздушной и противоракетной обороны. В рамках этой программы система "Патриот" сейчас находится в Малатье и готовится к оперативной готовности для поддержки защиты воздушного пространства

- сообщили в Минобороны Турции.

В заявлении указано, что Турция, "которая поддерживает свой оборонный и безопасностный потенциал на самом высоком уровне, продолжит оценивать развитие событий в сотрудничестве и консультациях с НАТО и нашими союзниками и стремиться к региональному миру и стабильности".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее предостерег Иран от любых дальнейших "провокационных шагов" после того, как баллистическая ракета вошла в воздушное пространство Турции.

Его замечания, о которых сообщает Anadolu, прозвучали после того, как министерство обороны Турции заявило, что баллистическая ракета, выпущенная из Ирана, вошла в воздушное пространство Турции, прежде чем была нейтрализована средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в Восточном Средиземноморье.

Эрдоган предостерег Иран от провокаций после входа ракеты в воздушное пространство Турции09.03.26, 20:20 • 6352 просмотра

Иран, как отмечает CNN, позже отрицал, что запустил ракету в сторону Турции. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи предположил, что ракетный инцидент был "операцией под ложным флагом", но не обвинил конкретную страну.

НАТО перехватило вторую баллистическую ракету из Ирана, выпущенную в сторону Турции09.03.2026, 14:26 • 4298 просмотров

