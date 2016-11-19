У Туреччині запропонували не судити за зґвалтування чоловіків, одружених зі своїми жертвами
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Турецькі депутати попередньо схвалили законопроект, який дозволяє знімати звинувачення у зґвалтуванні неповнолітніх дівчат з чоловіків, якщо вони одружаться зі своєю жертвою, повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
За словами уряду країни метою законопроекту є помилування чоловіків, які не усвідомлювали, що вони займалися сексом із неповнолітньою.
Критики документа впевнені в тому, що це узаконить зґвалтування і шлюби в дитячому віці, а також дозволить уникнути покарання чоловікам, які знають, що вчинили злочин.
Протягом останнього десятиліття в Туреччині зріс рівень насильства проти жінок: 40% жінок повідомили, що стикалися з сексуальним або фізичним насильством.
Законопроект був внесений партією президента Реджепа Ердогана. Наступного вівторка відбудуться повторні дебати щодо цього документа перед остаточним голосуванням.