В Турции предложили не судить за изнасилование мужчин, женатых со своими жертвами
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Турецкие депутаты предварительно одобрили законопроект, который позволяет снимать обвинения в изнасиловании несовершеннолетних девушек с мужчин, если они поженятся со своей жертвой, сообщает УНН со ссылкой на ВВС .
По словам правительства страны целью законопроекта является помилование мужчин, которые не осознавали, что они занимались сексом с несовершеннолетней.
Критики документа уверены в том, что это узаконит изнасилование и браки в детском возрасте, а также позволит избежать наказания мужчинам, которые знают, что совершили преступление.
В течение последнего десятилетия в Турции вырос уровень насилия против женщин: 40% женщин сообщили, что сталкивались с сексуальным или физическим насилием.
Законопроект был внесен партией президента Реджепа Эрдогана. В следующий вторник состоятся повторные дебаты по этому документу перед окончательным голосованием.