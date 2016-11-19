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15 марта, 19:03 • 108599 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148374 просмотра

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15 марта, 13:08 • 119969 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106640 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102332 просмотра

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В Турции предложили не судить за изнасилование мужчин, женатых со своими жертвами

В Турции предложили не судить за изнасилование мужчин, женатых со своими жертвами

Киев • УНН

 • 20762 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Турецкие депутаты предварительно одобрили законопроект, который позволяет снимать обвинения в изнасиловании несовершеннолетних девушек с мужчин, если они поженятся со своей жертвой, сообщает УНН со ссылкой на ВВС .

По словам правительства страны целью законопроекта является помилование мужчин, которые не осознавали, что они занимались сексом с несовершеннолетней.

Критики документа уверены в том, что это узаконит изнасилование и браки в детском возрасте, а также позволит избежать наказания мужчинам, которые знают, что совершили преступление.

В течение последнего десятилетия в Турции вырос уровень насилия против женщин: 40% женщин сообщили, что сталкивались с сексуальным или физическим насилием.

Законопроект был внесен партией президента Реджепа Эрдогана. В следующий вторник состоятся повторные дебаты по этому документу перед окончательным голосованием.

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