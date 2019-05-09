У Туреччині з моря виловили майже 1,5 т марихуани
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Біля північно-західних берегів Туреччини, неподалік курортного містечка Айванлик, турецька жандармерія і берегова охорона дістали з води 1551 кг марихуани. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Milliyet.
"Марихуану, запаковану у вакуумні мішки, переправляли дерев’яним човном шість осіб. Через перенавантаження човен затонув", - повідомили правоохоронці.
Після затоплення човна мішки потрапили в море, звідки їх дістали правоохоронці. Про підозрілі пакети їх повідомили місцеві жителі.
Шістьох осіб, які переправляли вантаж, було затримано, п’ятеро з них перебувають під арештом.
Нагадаємо, у морському торговельному порту "Південний" в Одеській області виявили кокаїн, який змішали у відрах з лакофарбувальним матеріалом.