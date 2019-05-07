У порту під Одесою виявили кокаїн у будівельних матеріалах

"Товаром прикриття для наркотиків, що надійшли до морського торговельного порту "Південний" з Колумбії, стали не традиційні банани чи ананаси, а лакофарбувальні матеріали. Креативні наркоділки просто змішали у відрах із будівельним матеріалом кокаїн. Ні візуально, ні за допомогою експрес-аналізаторів та собак вміст наркотиків у вантажі встановити неможливо", - повідомили у ДФС.

У відомстві зазначили, що наркоторгівці розраховували у "законний" спосіб ввезти в Україну на адресу одного із вітчизняних підприємств змішаний з лакофарбувальними матеріалами кокаїн, а потім виділити його в нарколабораторії.

Однак, співробітники відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї управління протидії митним правопорушенням і міжнародної взаємодії Одеської митниці ДФС визначили вантаж таким, що має потенційно високий ризик для можливого переміщення наркотиків. Вони ініціювали відбір зразків.

"Експерти Одеського управління з питань експертиз та досліджень Департаменту податкової та митної експертизи ДФС у відібраних зразках виявили кокаїн. Зокрема, у деяких 30-кілограмових відрах міститься до 3 кг цього наркотику. Це дає підстави прогнозувати, що дане виявлення може стати однією з рекордних кокаїнових партій", - прокоментували у службі.

Вага затриманого вантажу становить майже 19,5 тонни. Загальну кількість чистого наркотику визначать після проведення експертизи.

За цим фактом одеськими митниками до управління СБУ в Одеській області направлено повідомлення про кримінальне правопорушення за ознаками статті 305 КК України.

Нагадаємо, митниця виявила 1,6 т кокаїну в порту Роттердама. Наркотики були заховані під вантажем бананів.