У порту Роттердама серед бананів знайшли 1,6 тонн кокаїну
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Митниця виявила 1,6 т кокаїну в порту Роттердама. Наркотики були заховані під вантажем бананів. У зв'язку із знахідкою поліція затримала 40-річного болгарина, передає УНН, посилаючись на NOS.
Повідомляється, що поліцейські відстежували підозрюваного, стежачи за вантажем після відкриття митниці. Наркотики прибули з Коста-Ріки.
Найчастіше кокаїн з Південної Америки ховається між бананами, пише NOS - з одного боку, тому що фрукти є важливим експортним продуктом Південної Америки. З іншого боку, банан - свіжий продукт, так що він не затримується в порту надовго і ймовірність перевірок менша.
Як повідомляв УНН, правоохоронці викрили та ліквідували морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки.