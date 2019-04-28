В порту Роттердама среди бананов обнаружили 1,6 тонн кокаина

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108157 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112116 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114801 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115622 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144514 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115570 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140375 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144994 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130375 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130396 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В порту Роттердама среди бананов обнаружили 1,6 тонн кокаина

В порту Роттердама среди бананов обнаружили 1,6 тонн кокаина

Киев  •  УНН

 • 11198 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Таможня обнаружила 1,6 т кокаина в порту Роттердама. Наркотики были спрятаны под грузом бананов. В связи с находкой полиция задержала 40-летнего болгарина, передаёт УНН, ссылаясь на NOS.

Сообщается, что полицейские отслеживали подозреваемого, следя за грузом после открытия таможни. Наркотики прибыли из Коста-Рики.

Чаще всего кокаин из Южной Америки прячется между бананами, пишет NOS - с одной стороны, потому что фрукты являются важным экспортным продуктом Южной Америки. С другой стороны, банан - свежий продукт, так что он не задерживается в порту надолго и вероятность проверок меньше.

Как сообщал УНН, правоохранители разоблачили и ликвидировали морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки.

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