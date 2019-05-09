В Турции из моря выловили почти 1,5 т марихуаны

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 86144 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 102286 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 105115 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 106626 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 131109 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113343 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138949 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144811 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130236 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130302 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Турции из моря выловили почти 1,5 т марихуаны

В Турции из моря выловили почти 1,5 т марихуаны

Киев  •  УНН

 • 8210 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. У северо-западного береа Турции недалеко от курортного городка Айванлик, турецкая жандармерия и береговая охрана достали из воды 1551 кг марихуаны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Milliyet.

"Марихуану, упакованную в вакуумные мешки, переправляли деревянной лодкой шесть человек. Из-за перегрузки лодка затонула", - сообщили правоохранители.

После затопления лодки мешки попали в море, откуда их получили правоохранители. О подозрительных пакетах им сообщили местные жители.

Шесть человек, которые переправляли груз был задержан, пятеро из них находятся под арестом.

Напомним, в морском торговом порту "Южный" в Одесской области обнаружили кокаин, который смешали в ведрах с лакокрасочными материалами.

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