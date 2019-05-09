В Турции из моря выловили почти 1,5 т марихуаны
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. У северо-западного береа Турции недалеко от курортного городка Айванлик, турецкая жандармерия и береговая охрана достали из воды 1551 кг марихуаны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Milliyet.
"Марихуану, упакованную в вакуумные мешки, переправляли деревянной лодкой шесть человек. Из-за перегрузки лодка затонула", - сообщили правоохранители.
После затопления лодки мешки попали в море, откуда их получили правоохранители. О подозрительных пакетах им сообщили местные жители.
Шесть человек, которые переправляли груз был задержан, пятеро из них находятся под арестом.
Напомним, в морском торговом порту "Южный" в Одесской области обнаружили кокаин, который смешали в ведрах с лакокрасочными материалами.