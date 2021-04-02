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У Туреччині перекинувся пасажирський автобус, постраждало 39 осіб

У Туреччині перекинувся пасажирський автобус, постраждало 39 осіб

Київ • УНН

 • 18269 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Туреччині автобус з пасажирами, що слідував за маршрутом Агра-Стамбул, з'їхав з автодороги в кювет і перекинувся. Постраждали 39 людей. Про це повідомляє CNN Türk, пише УНН.

Деталі

Автобус з'їхав в кювет з траси D-100 біля міста Сушехрі. За попередніми даними, аварія сталася через те, що водій не впорався з керуванням транспортного засобу.

Постраждалих госпіталізували в найближчу лікарню.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Туреччині автобус зірвався зі скелі: загинуло двоє дітей

Нагадаємо, на півдні Туреччини автобус, який перевозив військових, злетів із траси і перекинувся, загинуло щонайменше п'ятеро військовослужбовців.

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