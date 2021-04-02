У Туреччині перекинувся пасажирський автобус, постраждало 39 осіб

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Автобус з'їхав в кювет з траси D-100 біля міста Сушехрі. За попередніми даними, аварія сталася через те, що водій не впорався з керуванням транспортного засобу.

Постраждалих госпіталізували в найближчу лікарню.

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Нагадаємо, на півдні Туреччини автобус, який перевозив військових, злетів із траси і перекинувся, загинуло щонайменше п'ятеро військовослужбовців.