В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали 39 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Турции автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Агра-Стамбул, съехал с автодороги в кювет и перевернулся. Пострадали 39 человек. Об этом сообщает CNN Türk, пишет УНН.
Детали
Автобус съехал в кювет с трассы D-100 у города Сушехри. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением транспортного средства.
Пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу.
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Напомним, на юге Турции автобус, перевозивший военных, слетел с трассы и перевернулся, погибли по меньшей мере пять военнослужащих.