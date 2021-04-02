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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 47745 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 66299 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108603 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144251 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195361 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 193294 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 279437 просмотра

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Актуальное
В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали 39 человек

В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали 39 человек

Киев  •  УНН

 • 18264 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Турции автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Агра-Стамбул, съехал с автодороги в кювет и перевернулся. Пострадали 39 человек. Об этом сообщает CNN Türk, пишет УНН.

Детали

Автобус съехал в кювет с трассы D-100 у города Сушехри. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением транспортного средства.

Пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу.

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Напомним, на юге Турции автобус, перевозивший военных, слетел с трассы и перевернулся, погибли по меньшей мере пять военнослужащих.

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