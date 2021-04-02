В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали 39 человек

Детали

Автобус съехал в кювет с трассы D-100 у города Сушехри. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением транспортного средства.

Пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу.

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Напомним, на юге Турции автобус, перевозивший военных, слетел с трассы и перевернулся, погибли по меньшей мере пять военнослужащих.