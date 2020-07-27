На півдні Туреччини у ДТП загинуло п'ятеро військових - ЗМІ

Згідно із повідомленням, автобус, що перевозив турецьких військовослужбовців, злетів із траси і перекинувся. Загинув також водій транспортного засобу. У найближчий турецький госпіталь були доставлені 10 травмованих військових.

Як повідомлялося в УНН, на заході Болівії у результаті зіткнення мікроавтобусу і вантажівки загинули щонайменше дев'ять осіб.