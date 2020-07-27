На півдні Туреччини у ДТП загинуло п'ятеро військових - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. На півдні Туреччини автобус, який перевозив військових, злетів із траси і перекинувся, щонайменше загинуло п'ятеро військовослужбовців. Про це із посиланням на агентство Demiroren повідомляє ТАСС, передає УНН.
Згідно із повідомленням, автобус, що перевозив турецьких військовослужбовців, злетів із траси і перекинувся. Загинув також водій транспортного засобу. У найближчий турецький госпіталь були доставлені 10 травмованих військових.
Як повідомлялося в УНН, на заході Болівії у результаті зіткнення мікроавтобусу і вантажівки загинули щонайменше дев'ять осіб.