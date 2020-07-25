У Болівії в результаті ДТП загинули дев'ять осіб

За словами глави транспортного управління Уолтера Міранди, відповідальність за ДТП лежить на водієві вантажівки. Постраждалі були доставлені в лікарню міста Ла-Пас.

Влада проводить розслідування події. За попередніми даними, у мікроавтобуса працювала тільки одна фара, і водій вантажівки в темряві переплутав транспортний засіб з мотоциклом.