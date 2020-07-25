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19 березня, 18:42 • 62171 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 111236 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 105395 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 120663 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 126606 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

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"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

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У Болівії в результаті ДТП загинули дев'ять осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Щонайменше дев’ять людей загинули і троє постраждали в результаті зіткнення міжміського мікроавтобуса і вантажівки в п’ятницю на заході Болівії. Про це повідомила радіостанція Fides, передає УНН.

За словами глави транспортного управління Уолтера Міранди, відповідальність за ДТП лежить на водієві вантажівки. Постраждалі були доставлені в лікарню міста Ла-Пас.

Влада проводить розслідування події. За попередніми даними, у мікроавтобуса працювала тільки одна фара, і водій вантажівки в темряві переплутав транспортний засіб з мотоциклом.

Як повідомляв УНН, на Закарпатті позашляховик насмерть збив 18-річного мотоцикліста.

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