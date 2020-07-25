Як повідомляв УНН, на Закарпатті позашляховик насмерть збив 18-річного мотоцикліста.
У Болівії в результаті ДТП загинули дев'ять осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Щонайменше дев’ять людей загинули і троє постраждали в результаті зіткнення міжміського мікроавтобуса і вантажівки в п’ятницю на заході Болівії. Про це повідомила радіостанція Fides, передає УНН.
За словами глави транспортного управління Уолтера Міранди, відповідальність за ДТП лежить на водієві вантажівки. Постраждалі були доставлені в лікарню міста Ла-Пас.
Влада проводить розслідування події. За попередніми даними, у мікроавтобуса працювала тільки одна фара, і водій вантажівки в темряві переплутав транспортний засіб з мотоциклом.