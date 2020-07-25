Как сообщал УНН, на Закарпатье внедорожник насмерть сбил 18-летнего мотоциклиста.
В Боливии в результате ДТП погибли девять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. По меньшей мере девять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения междугороднего микроавтобуса и грузовика в пятницу на западе Боливии. Об этом сообщила радиостанция Fides, передает УНН.
По словам главы транспортного управления Уолтера Миранды, ответственность за ДТП лежит на водителе грузовика. Пострадавшие были доставлены в больницу города Ла-Пас.
Власти проводят расследование происшествия. По предварительным данным, у микроавтобуса работала только одна фара, и водитель грузовика в темноте перепутал транспортное средство с мотоциклом.