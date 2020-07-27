На юге Турции в ДТП погибли пятеро военных – СМИ

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100674 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109376 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 114237 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 145605 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114818 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 138348 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103569 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102761 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105032 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102262 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На юге Турции в ДТП погибли пятеро военных – СМИ

На юге Турции в ДТП погибли пятеро военных – СМИ

Киев  •  УНН

 • 14299 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. На юге Турции перевозивший военных автобус вылетел с трассы и перевернулся, погибли как минимум пятеро военнослужащих. Об этом со ссылкой на агентство Demiroren пишет российский ТАСС, передает УНН.

Согласно сообщению, автобус, перевозивший турецких военнослужащих, вылетел с трассы и перевернулся. Погиб также водитель транспортного средства. В ближайший турецкий госпиталь были доставлены 10 травмированных военных.

Как сообщал УНН, на западе Боливии в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли минимум девять человек.

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