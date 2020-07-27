На юге Турции в ДТП погибли пятеро военных – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. На юге Турции перевозивший военных автобус вылетел с трассы и перевернулся, погибли как минимум пятеро военнослужащих. Об этом со ссылкой на агентство Demiroren пишет российский ТАСС, передает УНН.
Согласно сообщению, автобус, перевозивший турецких военнослужащих, вылетел с трассы и перевернулся. Погиб также водитель транспортного средства. В ближайший турецкий госпиталь были доставлены 10 травмированных военных.
Как сообщал УНН, на западе Боливии в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли минимум девять человек.