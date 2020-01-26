У трьох лікарів в Пекіні діагностували новий тип коронавіруса
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Три лікаря в Пекіні заразилися пневмонією, викликаною новим типом коронавіруса 2019 nCoV. Про це в неділю повідомило китайське видання People's Daily у своєму Twitter, передає УНН.
За її даними, в даний час всі троє госпіталізовані і поміщені в карантин. Двоє з хворих медиків раніше здійснювали ділові поїздки в місто Ухань, де вперше було зафіксовано спалах пневмонії.
Раніше повідомлялось, що кількість смертей від пневмонії нового типу в Китаї збільшилась до 54, а кількість тих, що заразилися — до 1743 осіб.
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Нагадаємо, ВООЗ рекомендувала кожній країні готуватися до стримування вірусу з Китаю.
Як передавав УНН, в Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус.
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Нагадаємо, лідер КНР Сі Цзіньпін провів нараду ЦК Компартії Китаю щодо ситуації з вірусом.