У трьох лікарів в Пекіні діагностували новий тип коронавіруса

За її даними, в даний час всі троє госпіталізовані і поміщені в карантин. Двоє з хворих медиків раніше здійснювали ділові поїздки в місто Ухань, де вперше було зафіксовано спалах пневмонії.

Раніше повідомлялось, що кількість смертей від пневмонії нового типу в Китаї збільшилась до 54, а кількість тих, що заразилися — до 1743 осіб.

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Нагадаємо, ВООЗ рекомендувала кожній країні готуватися до стримування вірусу з Китаю.

Як передавав УНН, в Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус.

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Нагадаємо, лідер КНР Сі Цзіньпін провів нараду ЦК Компартії Китаю щодо ситуації з вірусом.