У трех врачей в Пекине диагностировали новый тип коронавируса

По ее данным, в настоящее время все трое госпитализированы и помещены в карантин. Двое из больных медиков ранее осуществляли деловые поездки в город Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка пневмонии.

Ранее сообщалось, что количество смертей от пневмонии нового типа в Китае увеличилось до 54, а количество заразившихся — до 1743 человек.

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Напомним, ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.

Как сообщал УНН, в Украине трех человек проверили из-за подозрения на коронавирус.

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Напомним, лидер КНР Си Цзиньпин провел совещание ЦК Компартии Китая по ситуации с вирусом.