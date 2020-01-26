У трех врачей в Пекине диагностировали новый тип коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Три врача в Пекине заразились пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019 nCoV. Об этом в воскресенье сообщило китайское издание People's Daily в своем Twitter, передает УНН.
По ее данным, в настоящее время все трое госпитализированы и помещены в карантин. Двое из больных медиков ранее осуществляли деловые поездки в город Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка пневмонии.
Ранее сообщалось, что количество смертей от пневмонии нового типа в Китае увеличилось до 54, а количество заразившихся — до 1743 человек.
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Напомним, ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.
Как сообщал УНН, в Украине трех человек проверили из-за подозрения на коронавирус.
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Напомним, лидер КНР Си Цзиньпин провел совещание ЦК Компартии Китая по ситуации с вирусом.