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У травні пенсії отримували близько 600 тис. переселенців

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. У травні поточного року виплата пенсій проводилась близько 600 тис. пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики у відповіді на запит кореспондента УНН.

У травні пенсії отримували близько 600 тис. переселенців

"В травні 2019 року виплата пенсій проводилась 597,6 тис. пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 2,8 млрд гривень", - повідомили в прес-службі.

При цьому в прес-службі уточнили, що для вдосконалення порядку проведення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам Пенсійним фондом України розроблено проект постанови Кабінету міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”.

Цей проект документу Мінсоцполітики планує найближчим часом внести на розгляд уряду. Наразі ж виплата пенсій територіальними органами Пенсійного фонду України не здійснюється у разі отримання від органів соціального захисту населення рішення про скасування дії довідки внутрішньо переміщеної особи або виплата пенсії не поновлюється згідно з рішенням спеціальної комісії про відмову у поновленні соціальних виплат.

Нагадаємо, понад 7 тисяч пенсіонерів з реєстрацію на контрольованих бойовиками територіях Донбасу не можуть отримати доступ до пенсій з 2014 року. Доступ до пенсій в Україні має бути однаковим для всіх не залежно від місця проживання.

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